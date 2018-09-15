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Süper tayfun Filipinler'i vurdu, Hong Kong'a ilerliyor

15.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

Dünyada 2018 yılında yaşanan en şiddetli fırtına olan Mangkhut tayfunu Filipinler'de can kaybı ve ağır hasara neden oldu.

Süper tayfun Filipinler'i vurdu, Hong Kong'a ilerliyor

Hızı saatte 260 kilometreye ulaşan fırtına yavaşlayarak Çin'in güney kıyılarına ilerliyor.Bu yıl Dünya'da meydana gelen en şiddetli fırtına olan Mangkhut tayfunu Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de can kayıplarına ve ağır hasara neden oldu. Yetkililer hızı saatte 260 kilometreye ulaşması nedeniyle"süper tayfun" olarak sınıflandırılan fırtınada iki kişinin toprak kayması nedeniyle öldüğü bildirildi. Tayfunun etkili olduğu Tayvan'da da bir kişinin boğularak can verdiği açıklandı.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) aktardığına göre Filipinler'in kuzeyinde iki kurtarma görevlisi de heyelanda hayatını kaybetti. Ülkenin Cordillera bölgesinde yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 42'den fazla heyelan oluştuğu açıklandı. Ulusal Afet Risk Azaltma Konseyi Başkanı Ricardo Jalad, kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine ulaştığını ancak ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Çoğunluğu ülkenin kuzeyini oluşturan Luzon Adası'nda olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişi Mangkhut tayfunu nedeniyle risk altında. Yoğun yağış nedeniyle başkent Manila'nın bazı bölgeleri de dahil pek çok yerleşimde seller meydana geldi. Ülkede onbinlerce kişi evlerini terk ederek geçici barınma merkezlerine yerleşti. Heyelan nedeniyle Baguio kentinde bir otoyol kapandı.

Filipinler'in meteoroloji merkezi PASAGA'dan yapılan açıklamada tayfunun şiddetinin azaldığı ve ülkeyi terk etmeye başladığı ancak sel ve heyelan tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Mangkhut tayfununun hızını azaltarak Hongkong'a, Çin'in güney kıyılarına ve Vietnama'a doğru ilerlediği bildirildi.

Filipinler'de her yıl ortalama 20 civarında tayfun meydana geliyor. Yüzlerce kişinin hayatına mal olan bu doğal afetlerin son yıllardaki en yıkıcı olanı 2013'te yaşanmıştı. ülke genelinde etkili olan Haiyan tayfununda 7 bin 350 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,rtr,dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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