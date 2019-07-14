Dünyanın en büyük 30 süper yatından biri olarak değerlendirilen "Al Lusail" Bodrum'a geldi.

Katar bayraklı 123 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki motoryat, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Helikopter pisti de bulunan yat, büyüklüğü ve ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bazı tatilciler yatın fotoğrafını çekip özçekim yaptı.

Güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, yapımı 2017'de tamamlanan yatta, 36 misafir kalabiliyor.

Değeri 300 milyon dolar gösterilen yatta, asansör, spor salonu, yüzme havuzu, sinema imkanı bulunuyor.

