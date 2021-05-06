Süper yatın 1 haftalık kiralama bedeli dudak uçuklattı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı. Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait lüks yolcu gemisi ‘Christina O’nun haftalık kirası dudak uçuklattı.

1 HAFTA İÇİN 6 MİLYON 282 BİN TL ÖDÜYORLAR

Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan Christina O adlı süper yatın sadece 1 haftalık kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı.

7 KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şuana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon talep geldiği belirtildi.

DHA

