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Süper zenginler özel jetler kullanarak karantina yasaklarını deliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 2 buçuk milyona yaklaşırken pek çok ülke uygulanan karantina uygulamaları nedeniyle toplumsal ve ekonomik sıkıntıyla yüzleşiyor. Ancak süper zenginler sahip olduğu ayrıcalıktan yararlanarak karantina yasaklarına takılmıyor.

Süper zenginler özel jetler kullanarak karantina yasaklarını deliyor

Ultra zengin yüzlerce yolcu 'gevşek sınır kontrolleri' nedeniyle corona virüsün sıcak noktalarından İngiltere’ye 600 bin ile 865 bin lira arasında bedeller ödeyerek seyahat ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre süper zengin kitle İngiltere'nin arka kapısının anahtarını elinde tutuyor. Buna göre yüzlerce yolcu, 'gevşek sınır kontrolleri' nedeniyle corona virüs vakalarının yoğun olduğu bölgerlerden İngiltere'ye uçuyor, buradan da diğer ülkere seyahat ediyor.

23 MART'TA KISMİ KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Kısmi karantinanın başladığı 23 Mart’tan bu yana yurt dışından 545 özel uçağın herhangi bir denetime tabi olmadan ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Bunlar arasında corona virüsten en çok etkilenen ülker olan İspanya'dan 25, ABD'den 15, Fransa'dan 27, Almanya'dan 32 uçak bulunuyor. Kısmi karantina uygulaması insanların yalnızca zorunlu hallerde gıda ve ilaç alışverişi dışında sokağa çıkmasını ve iki kişiden fazla olan buluşmaların yasaklanması anlamına geliyor. Bununla birlikte, ülke sınırlarını tamamen kapatmasa da 25 Mart’ta Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın faaliyetleri durduruldu. 30 Mart’tan itibaren zorunlu haller dışındaki yurtdışından gerçekleştirilen özel ve ticari uçuşların tamamı sınırlandırıldı.

ZENGİNLERE TEST YAPILMIYOR

Haberde bildirilene göre, her gün 15 binden fazla insan İngiltere'ye giriyor ve dünya çapında 160 binden den fazla insanı öldüren corona virüs için test edilmeden havalimanlarını terk etmelerine izin veriliyor. Zengin ziyaretçiler, hükümetin 'temel seyahat yasağı' kuralını nasıl atlatıp uçabildikleri konusunda ise şeffaf değil. Bazıları, yurtdışında ikinci evleri ya da tatil evlerinin olduğunu, İngiltere'deki aile evlerine döndükleri söyledi.

"İNGİLTERE'NİN BU POLİTİKASINI ANLAMAK ZOR"

İngiltere, salgın sırasında sınırlarını açık tutan az sayıda ülkelarden bir olarak dikkat çekiyor. Kraliyet Tıp Derneği Profesörü Gabriel Scally, Times'a verdiği röportajda, İngiltere'nin bu politikayı neden izlediğini 'anlamanın zor olduğunu' söyledi.

Hava Kiralama Hizmetleri Genel Müdürü Justin Bowman ise konuya ilişkin “Hala yurtdışında binlerce İngiliz vatandaşı var. Bu uçuşların çoğunun meşru geri dönüşler olacağını düşünüyorduk. Kuralları kötüye kullananların azınlıkta olmasını umuyorum” dedi.

JET KİRALAMANIN FİYATI 606 BİN İLE 865 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Öte yandan, ultra zenginler İngiltere’den BAE gibi çok uzak noktalara özel uçaklarla seyahat ediyor. Buna göre, 767 uçak İngiltere’den yurtdışına havalandı, 115'i Hampshire'daki 'gizli' Londra Farnborough havaalanını kullandı. 34’ü Fransa'ya, 34'ü Almanya'ya, 30'u İspanya'ya ve 23'ü Rusya'ya, 10 tanesi ise BAE’ye gitti. Bu ülkelere özel jet kiralamanın bedeli ise 70 bin sterlin ile 100 bin sterlin (yaklaşık 606 bin – 865 bin Türk Lirası) arasında değişiyor.

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