HABER

'Superior seedless' cinsi üzümü yağmur vurdu, üretici dertli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak üretilen ancak geçen 17 Temmuz günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle çatlama yapan 'Superior seedless' cinsi üzüm üreten çiftçiler mağdur oldu.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak üretilen ancak geçen 17 Temmuz günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle çatlama yapan 'Superior seedless' cinsi üzüm üreten çiftçiler mağdur oldu. Zarar gören ürünlerini ihraç edemeyen, fiyatı 5 liradan 1,5 liraya kadar gerileyen üzüm dalında kalırken, çiftçi mahsülünün bir kısmını kurutmalık olarak ayırmak, kalanını da sumalık olarak satmak zorunda kaldı. Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ilçeleri ile Denizli'de 'Superior seedless' cinsi çekirdeksiz üzüm üretimi son yıllarda hızla artarak, ihracatta ön sıralara çıkmayı başardı. Geçen yıl 75 milyon dolarlık Sultaniye üzümü ihracatından sonra çekirdeksiz yaş üzüm cinsi olan 'Superior seedless' de 6 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. Sultaniye'den 15-20 gün önce hasat edilen 'Superior seedless' aynı zamanda ihracat sezonunun erken açılmasını da sağlıyor. Turfanda işlem gördüğü için fiyatı da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak bu sezon Alaşehir'deki 'Superior seedless' üzüm üreticileri, geçen 17 Temmuz'da yağan şiddetli yağmurun mahsüllerine zarar vermesi nedeniyle sıkıntıda. 10 bin dönümlük alanda yıllık ortalama 17 bin ton 'Superior seedless' cinsi üzüm yetiştirilen Alaşehir'de, üretici, yağmur nedeniyle çatlayan üzümü ihraç edemedi.Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte hasadına başlanan 'Superior seedless' cinsi üzümün kilosu başlangıçta 5 liradan alıcı bulurken, yağmurun ardından 1,5 liraya kadar düştü. Bu durumda üreticinin mağduriyetini daha da arttırdı. Ne yapacağını şaşıran üretici, ürünün bir bölümünü kurutmalık olarak ayırırken, kalan kısmını da kilosunu 80 kuruştan, halk arasında 'şaraplık üzüm', 'çıkma üzüm' olarak bilinen sumalık olarak satmak zorunda kaldı. Sumalık üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, 10 yıldır bu iş ile uğraştığını belirterek, "İlk kez 'Superior seedless' cinsi üzümün sumalık olarak geldiğini gördüm" dedi. Garipoğlu, "Yağmur nedeniyle çatladığı için üzümünü satamayan, kurutacak sergisi de olmayan üreticiler mecburen sumalık olarak satıyor. Kilosu 80 kuruş ama yine de doğru düzgün alan yok. Superior seedless cinsi üzümler ilk kez bu kadar ayağa kadar düştü" dedi. Üzüm yetiştiricisi Hüseyin Gömleksiz ise, "Superior seedless üzümlerimizi yağmur vurunca mecburen kurutmaya aldık. Hava şartlarından mı mağdur olduk, alıcıların geç davranması nedeniyle hasatta mı geç kalındı bilemiyorum. Yağmur yağıp, üzümler bozulmaya başlayınca mecburen kesip kurutmak üzere serdik" die konuştu. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de 'Superior seedless' cinsi üzümde yaşanan sıkıntı nedeniyle üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "Tarım her zaman risk taşıyan bir sektör. Bu açıdan üreticiler yağmurdan, doludan, sıcaktan korunmak için tek çare olan sigorta ve örtü sistemine yönelmelidir. Üreticilerimizi de hala sigorta bilinci eksik. En güvenceli ve devlet desteği olan sigorta sistemi mutlaka gelişmelidir. Ayrıca yeni yeni başlanan örtü sistemini devlet desteği ile daha da artırılabilinir" dedi.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
BUÜ’de bayramlaşma sevinciBUÜ’de bayramlaşma sevinci
TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladıTEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.