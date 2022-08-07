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SÜPERLİG 1. HAFTA! Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

07.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı karşılaşması için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 1. haftasının ilk karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor deplasmanı için son hazırlıklarını tamamladı. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPERLİG 1. HAFTA! Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 1. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, güzel bir sonuçla lige iyi bir başlangıç yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Antalyaspor Galatasaray mücadelesi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Antalyaspor galatasaray galatasaray antalyaspor
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