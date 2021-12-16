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Son Dakika: Kadıköy'de Superman olduğunu söyleyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı

16.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'de "Ben Superman'im" deyip kafedeki müşterilerin masaların atlayan şahıs, yere düştü. Müşterilerin de düşmesine sebep olan kişi, yerde sürüklendikten sonra kalkıp birkaç kez zıpladıktan sonra koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda olay yerinde bulunan kişiler, yaşananlardan dolayı duydukları şaşkınlığı anlattı.

Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy’deki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“MASALARA ATLAYIP DÜŞÜNCE ZIPLAMAYA BAŞLADI”

kadıköy supermanim deyip masalara atladı müşterileri düşürüp zıplamaya başladı2

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.

kadıköy supermanim deyip masalara atladı müşterileri düşürüp zıplamaya başladı

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İstanbul Kadıköy
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