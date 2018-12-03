Hatırlarsanız geçtiğimiz günler sizlere Rocksteady firmasının yeni oyununun Superman: World's Finest olduğunu ve The Game Awards etkinliğinde resmi olarak duyurulacağını aktarmıştık.

Anlaşılan hayallerimiz biraz suya düşmüş gibi duruyor. Peki nereden başladı bu Superman olayları? Aslına bakarsanız her şey Superman'in pelerininin yer aldığı bir posterin internete sızdırılması ile başladı. Tabii ki de bu sızan görüntünün sahte olma ihtimali de yüksek. Ancak bu spekülasyonları tetiklemeye engel olacak bir geçerlilik değil tabii ki.

Superman oyunu hayal oldu!

Ardından gelen başka sızıntılar ve bilgiler de ortaya çıkan iddiaları güçlendirdi ve en sonunda Game System Requirements sitesinde açılan bir sayfa her şeyi artık inanılır kıldı diyebiliriz. Neden inanılır kıldı dersiniz? Çünkü bu site Devil May Cry 5'in duyurulmasından tam bir ay önce tüm detayları internete sızdıran siteydi.

Bu dedikoduların iyice büyümesinden sonra Rocksteady Studios oyun yönetmeni ve kurucu ortağı Sefton Hill, Twitter'dan yaptığı açıklamada, The Game Awards 2018'de bir duyuru yapmayacaklarını ve üzerinde çalıştıkları oyunun da Superman olmadığını doğruladı.

Kim bilir, belki de bir Justice League oyunudur? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

