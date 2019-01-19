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Süpermarket ve bebek mağazalarından hırsızlık yapan aileden 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

ANKARA polisi, süpermarket ve bebek mağazalarından ailece hırsızlık yapan ve olaylarda özellikle çocukları kullanan zanlılara operasyon düzenledi.

Süpermarket ve bebek mağazalarından hırsızlık yapan aileden 3 kişi tutuklandı

Fatih POYRAZ /ANKARA,(DHA) - ANKARA polisi, süpermarket ve bebek mağazalarından ailece hırsızlık yapan ve olaylarda özellikle çocukları kullanan zanlılara operasyon düzenledi. Operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Ayrıca ailenin evinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarından kazanıldığı düşünülen 9 bin TL'ye el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde marketlerden gıda maddesi, mağazalardan elbise, çanta, cüzdan ve para çalan hırsızlara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde polis, hırsızlık olaylarını aynı aile bireylerinden N. Y., K. Y., E. Y., A. Ö. ile hala cezaevinde tutuklu olan M. Y., E. Y. ve yakalama çalışmaları devam eden G. K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, N. Y. K. Y. E. Y. ve suça sürüklenen çocuk A. Ö.'nün kaldığı yeri belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, hırsızlık olayından kazanıldığı düşünülen 9 bin TL'ye de el konuldu.

BÜYÜKLER OYALADI KÜÇÜKLER ÇALDI

Mağazalarda meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, faillerin organize olarak müşteri gibi marketlere girdiklerini, alışveriş arabalarını doldurduktan sonra yaşı büyük şüphelilerin kasiyer veya görevlileri oyaladığı ve o esnada yaşı küçük olan kişilerin de fark ettirmeden malzemelerle iş yerinden çıktığını belirledi.

Öte yandan mağazalarda gözlerine kestirdikleri müşterilerin etrafında dolaşan zanlıların, müşterileri oyalayarak çanta ve cüzdanlarını çaldıkları, fazla ceza almamak için de olaylarda genellikle yaşı küçük çocukları kullandıkları tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kapkaç, hırsızlık, adam öldürme, yankesicilik ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kayıtları bulunun aileden N. Y., K. Y. ve E. Y. 13 Ocak tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Süpermarket ve bebek mağazalarından hırsızlık yapan aileden 3 kişi tutuklandı

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