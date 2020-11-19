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Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

19.11.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Esenyurtta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah göstererek edip soyup kayıplara karıştılar.

Esenyurtta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah göstererek edip soyup kayıplara karıştılar. Soğukkanlılıklarıyla pes dedirtten soyguncular güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Piri Reis mahallesinde bulunan 3 farklı markette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı. Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor. Yüzü maskeli ve kafasında kapşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahısın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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