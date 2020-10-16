Süpermikrop: Antibiyotiklere dirençli bakteriler ‘koronavirüsten daha riskli olabilir’

Araştırmacı Dr. Paul De Barro, Fiji'de üç yıl süren çalışmasının ardından, "süpermikrop" olarak anılan antibiyotiklere dirençli bakterilerin "insan sağlığı için istisnasız en büyük tehdit" olduğu sonucuna vardı.

Guardian'ın haberine göre, Avustralyalı bilim insanı Dr. Paul De Barro, ilaca dirençli bakterilerin modern tıbbı "ortaçağa döndürebilecek" kadar büyük bir sağlık tehdidi olabileceğini savundu.

"Covid'in kötü olduğunu düşünüyorsanız, ilaca dirençli bakteriyle hiç karşılaşmak istemezsiniz" diyen Dr. Paul De Barro, "Bunun tereddütsüz olarak en büyük sağlık tehdidi olduğunu söylerken abarttığımı düşünmüyorum. Covid, antimikrobiyal direncin etkilerinin yanından bile geçemez" diyor.

İlaca dirençli bakteriler tüm dünyada halk sağlığını tehdit etmesine karşın, riskin son derece belirgin hale geldiği Pasifik'te, bölgenin hassas sağlık sistemini kırılma noktasına götürebilir.

Tıp dergisi British Medical Journal'da (BMJ) yer alan bir makale, Pasifik ülkelerinde antimikrobiyal dirençle ilgili resmi sağlık verisinin azlığını ve toplumsal bilinç eksikliğini masaya yatırıyor. Makalede, enfeksiyon hastalıklarının ve antibiyotik kullanımının yüksek oranlarda olmasının da riski artırdığı kaydediliyor.