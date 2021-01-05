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Superonline müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

05.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Superonline müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

İçindekiler

  • Superonline Müşteri Hizmetleri
  • Superonline Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
  • Superonline İletişim Formu

Superonline hizmetlerinden faydalanmak mı istiyorsunuz? Fiyat, tarife, koşullar gibi farklı konularda sorularınız mı var? Ya da faydalanmakta olduğunuz hizmetlerle ilgili desteğe mi ihtiyacınız bulunuyor? Farklı talepleriniz için kullanabileceğiniz Superonline iletişim numarası ve diğer alternatifleri sizin için derledik.

Turkcell'in internet hizmeti sağlayan bir kuruluşu olan Superonline, evinizde ya da iş yerinizde kesintisiz internet keyfini yaşamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda ev telefonu ve TV+ gibi ürünler ile farklı alternatifler de sunuyor. Superonline'ın kampanyaları hakkında bilgi sahibi olmak, fiyatları öğrenmek, abonelik başvurusunda bulunmak veya şikayet iletmek gibi farklı konularda Turkcell Superonline çağrı merkezi ile iletişime geçebilir, bunun yanı sıra web sitesi gibi diğer iletişim kanallarından da yararlanabilirsiniz. İşte işinize yarayacak tüm iletişim bilgileri...

Superonline Müşteri Hizmetleri

Superonline ile ilgili işlemleriniz için ilk olarak müşteri hizmetleri ile iletişim sağlayabilirsiniz. İşlemlerinizi hat üzerinden yapılan yönlendirmelerle otomatik olarak tamamlayabileceğiniz gibi müşteri temsilcisine bağlanarak da destek talep edebilirsiniz. Bireysel müşteri hizmetleri numarası 0532 532 00 00​, kurumsal müşteri hizmetleri numarası ise 0850 222 1 222'dir.

Bireysel müşteri hizmetlerini aradığınızda;

  • İlk olarak 2'yi tuşlamanız gerekir, Superonline ile ilgili işlemlere bu menüden ulaşabilirsiniz.
  • Daha sonra 8 haneli müşteri numaranızı, sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı ya da T.C. kimlik numaranızı tuşlamanız istenir. Bu numaralardan birini girdiğinizde ilgili işlemlere yönlendirilirsiniz ve belirtilen numaraları tuşlayarak işleminize devam edebilirsiniz.
  • Eğer hiçbir tuşlama yapmazsanız müşteri iseniz 1'i, müşteri değilseniz 2'yi tuşlamanız gerektiğini söyleyen bir ses kaydı duyarsınız.
  • 2'yi tuşladığınızda müşteri temsilcisine bağlanma ya da başvuru durumu sorgulama seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Kurumsal müşteri hizmetlerini aradığınızda;

  • 8 haneli müşteri numaranızı ya da sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı tuşlamanız istenir.
  • Eğer herhangi bir tuşlama yapmazsanız kampanyalar hakkında bilgi alma, teknik destek ya da kuruma özel müşteri hizmet yetkilisine bağlanma seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

Superonline internet yok sorunlarınız için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Yani Superonline arıza numarası da bireysel için 0532 532 00 00, kurumsal için 0850 222 1 222'dir.

Superonline Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Superonline internet sorunu, başvuru, öneri ya da şikayetler gibi farklı konular için Superonline genel müdürlüğü ile iletişime geçmeyi de tercih edebilirsiniz. İletmek istediğiniz çeşitli talep, şikayet ve destek için genel müdürlüğü arayabilir, ulaştırmanız gereken belgeler için de faks numarasını kullanabilirsiniz. Bunun için faydalanabileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Adres Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe​ / İSTANBUL​
  • Telefon No: 0850 229 00 00
  • Fax No:​ 0850 229 75 75

Superonline Web Sitesi İşlemleri
Superonline ile ilgili işlemlerinizin birçoğunu web sitesi aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak web sitesine gidebilirsiniz. Fatura sorgulama ve ödeme, genel müşteri işlemleri aracılığıyla teknik destek konularına dair bilgi alma, tarifeler ve ücretleri öğrenme işlemlerini de aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  • Superonline web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
  • Superonline faturanızı sorgulamak ve ödemek için TIKLAYINIZ!
  • Abonelik oluşturma ve sonraki süreçlere dair teknik konularla ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ!
  • Modemler, internet, TV+, ev telefonu ve taahhütnameler ile ilgili yardım almak için TIKLAYINIZ!

Superonline abone no ve belirlediğiniz şifre ile hesap oluşturabilir ve dilediğiniz zaman hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Aboneliğinizle ilgili tüm bilgileri hesabınız üzerinden görebilir, taleplerinizi de hesabınız aracılığıyla iletebilirsiniz.

Superonline İletişim Formu

Superonline ile iletişim kurmak için bir diğer alternatifiniz de web sitesi üzerinden iletişim formu oluşturmaktır. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bireysel veya kurumsal seçeneklerinden birini seçerek iletişim formu oluşturabilirsiniz. Bu formla talep veya önerinizi iletebilir, şikayetinizi belirtebilir, insan kaynakları aracılığıyla açık iş ilanlarına göz atabilir veya bayilik talebinde bulunabilirsiniz. Bu formu müşteri numaranızı kullanarak da kolayca oluşturabilirsiniz. Müşteri numaranızı bilmiyorsanız "MÜŞTERİ" yazarak 2220'ye mesaj atabilirsiniz. Superonline arıza bildirimi için de bu iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Superonline iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

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