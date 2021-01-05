Superonline müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

Turkcell'in internet hizmeti sağlayan bir kuruluşu olan Superonline, evinizde ya da iş yerinizde kesintisiz internet keyfini yaşamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda ev telefonu ve TV+ gibi ürünler ile farklı alternatifler de sunuyor. Superonline'ın kampanyaları hakkında bilgi sahibi olmak, fiyatları öğrenmek, abonelik başvurusunda bulunmak veya şikayet iletmek gibi farklı konularda Turkcell Superonline çağrı merkezi ile iletişime geçebilir, bunun yanı sıra web sitesi gibi diğer iletişim kanallarından da yararlanabilirsiniz. İşte işinize yarayacak tüm iletişim bilgileri...
Superonline ile ilgili işlemleriniz için ilk olarak müşteri hizmetleri ile iletişim sağlayabilirsiniz. İşlemlerinizi hat üzerinden yapılan yönlendirmelerle otomatik olarak tamamlayabileceğiniz gibi müşteri temsilcisine bağlanarak da destek talep edebilirsiniz. Bireysel müşteri hizmetleri numarası 0532 532 00 00, kurumsal müşteri hizmetleri numarası ise 0850 222 1 222'dir.
Bireysel müşteri hizmetlerini aradığınızda;
Kurumsal müşteri hizmetlerini aradığınızda;
Superonline internet yok sorunlarınız için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Yani Superonline arıza numarası da bireysel için 0532 532 00 00, kurumsal için 0850 222 1 222'dir.
Superonline internet sorunu, başvuru, öneri ya da şikayetler gibi farklı konular için Superonline genel müdürlüğü ile iletişime geçmeyi de tercih edebilirsiniz. İletmek istediğiniz çeşitli talep, şikayet ve destek için genel müdürlüğü arayabilir, ulaştırmanız gereken belgeler için de faks numarasını kullanabilirsiniz. Bunun için faydalanabileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Superonline Web Sitesi İşlemleri
Superonline ile ilgili işlemlerinizin birçoğunu web sitesi aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak web sitesine gidebilirsiniz. Fatura sorgulama ve ödeme, genel müşteri işlemleri aracılığıyla teknik destek konularına dair bilgi alma, tarifeler ve ücretleri öğrenme işlemlerini de aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Superonline abone no ve belirlediğiniz şifre ile hesap oluşturabilir ve dilediğiniz zaman hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Aboneliğinizle ilgili tüm bilgileri hesabınız üzerinden görebilir, taleplerinizi de hesabınız aracılığıyla iletebilirsiniz.
Superonline ile iletişim kurmak için bir diğer alternatifiniz de web sitesi üzerinden iletişim formu oluşturmaktır. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bireysel veya kurumsal seçeneklerinden birini seçerek iletişim formu oluşturabilirsiniz. Bu formla talep veya önerinizi iletebilir, şikayetinizi belirtebilir, insan kaynakları aracılığıyla açık iş ilanlarına göz atabilir veya bayilik talebinde bulunabilirsiniz. Bu formu müşteri numaranızı kullanarak da kolayca oluşturabilirsiniz. Müşteri numaranızı bilmiyorsanız "MÜŞTERİ" yazarak 2220'ye mesaj atabilirsiniz. Superonline arıza bildirimi için de bu iletişim formunu kullanabilirsiniz.
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