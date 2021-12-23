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Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı

23.12.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin gözbebeği Bodrum’un kültür ve sanat elçisi olan Ajda Pekkan beratını alırken gözyaşlarını tutamadı. Süper star “Artık balık tutup, halkın için katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum” dedi.

Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Süperstar Ajda Pekkan’a “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi” unvanı verdi. Ajda Pekkan’a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi. Takdim sırasında Süper Star duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

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"BÜYÜK BİR AŞK HİKAYESİ"

“Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz kamaştıran Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum’un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

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Ajda Pekkan
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