HABER

Süperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük süperyatlarından 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Cayman Adaları bayraklı süperyatın güvertesindeki helikopter dikkat çekti.  İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine, Göcek koylarını dolaşmaya giden Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan 'Dilbar' isimli süperyat, saat 14.00'te, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Süperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - DÜNYANIN en büyük süperyatlarından 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Cayman Adaları bayraklı süperyatın güvertesindeki helikopter dikkat çekti.
İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine, Göcek koylarını dolaşmaya giden Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan 'Dilbar' isimli süperyat, saat 14.00'te, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Süperyat, boğazda manevra yapılması en güç nokta Nara Burnu dönüşünün ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesindeki helikopter ile dikkat çeken süperyat, Ege Denizi'ne açıldı.
Almanya'daki Lürssen Tersanesi'nde üretilen ve 2016 yılında sahibi Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a teslim edilen süperyat 'Dilbar', daha çok Fransız Rivierası ve İtalya sahillerinde görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Süperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiSüperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiSüperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiSüperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdularBursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli olduHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.