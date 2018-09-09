Süperyat 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - DÜNYANIN en büyük süperyatlarından 'Dilbar', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Cayman Adaları bayraklı süperyatın güvertesindeki helikopter dikkat çekti.

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine, Göcek koylarını dolaşmaya giden Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan 'Dilbar' isimli süperyat, saat 14.00'te, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Süperyat, boğazda manevra yapılması en güç nokta Nara Burnu dönüşünün ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesindeki helikopter ile dikkat çeken süperyat, Ege Denizi'ne açıldı.

Almanya'daki Lürssen Tersanesi'nde üretilen ve 2016 yılında sahibi Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a teslim edilen süperyat 'Dilbar', daha çok Fransız Rivierası ve İtalya sahillerinde görülüyor.

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