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Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin polislerce darp edildiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da şüphe üzerine durduruldukları polisler tarafından darp edildiklerini iddia eden 2 kişi suç duyurusunda bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi.

Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin polislerce darp edildiği iddiası

Şanlıurfa’da şüphe üzerine durduruldukları polisler tarafından darp edildiklerini iddia eden 2 kişi suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. Ciğerci ustası Ramazan Çakmak (30) Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki iş yerinden 17 Ağustos gecesi saat 02.30 sıralarında motosikletiyle arkadaşı Sedat Demirer’i (24) almaya gitti. Çakmak, arkadaşını alıp iş yerine döndüğü sırada Salih Özcan Bulvarı mevkinde iddiaya göre, polisler tarafından durdurulduktan darp edildi. Çakmak ve arkadaşı, ters kelepçe yapılarak polis aracına konulduğunu ve kırsala götürülerek yaklaşık bir saat boyunca darba maruz kaldıklarını ileri sürdü. Şahıslar ellerindeki 2 günlük iş görmezlik darp raporlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 2 kişinin darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Darp edildik karakola bile götürmediler”
Polislerin kendilerini önce şehir içinde sonra da kırsal alanda darp ettiklerini ifade eden ciğerci ustası Ramazan Çakmak, “Şehir içinde dövdükten sonra bizi karakola falanda götürmediler. Dağa götürdüler. Orada bizi tehdit ettiler. Polis hastaneye gidip darp raporu alacak mısınız dedi. Bende ‘Tabi ki hastaneye gideceğiz. Bir saattir bizi dövüyorsunuz’ dedim. O sıra orada bir poliste, arabanın arkasında uyuşturucu var. Onları ceplerine koyun. Bize de niye dövdünüz diye sorarlarsa üzerlerinde uyuşturucu yakaladık diye dövdük deriz, dedi. Bende bizim hırsızlıkla uyuşturucuyla hiçbir alakamız yok dedim. Sonra bizim kelepçemizi söküp dağda bıraktılar. Bizde hastaneye gidip darp raporu aldık. 2 gün iş görmemezlik raporu aldık. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin. Polisten böyle bir şey beklemezdik. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz” ifadelerini kulandı.
Öte yandan emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, darp olayı ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olaya karıştığı saptanan polislerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin polislerce darp edildiği iddiası

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