HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüphe üzerine durdurulan 3 kişide silah ve uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan 3 kişide silah ve uyuşturucu madde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 3 kişide 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı ile Gümüşkent mevkisi Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar ile 11 mermi ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da emniyet ekiplerinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 3 kişide 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı ile Gümüşkent mevkisi Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar ile 11 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerinin, F.Ç., Ş.G. ile R.P. hakkında adli ve idari işlem yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
AÖF diplomalar ne zaman verilecek?AÖF diplomalar ne zaman verilecek?
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu düzeliyor
Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.