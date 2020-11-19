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Şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

19.11.2020 06:59 | Son Güncelleme:
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Şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.Şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan A.T., U.A.D.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan A.T., U.A.D. ve E.C. isimli şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı.
Ekipler yaptıkları aramada;155 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza ve 11.30 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından polisler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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