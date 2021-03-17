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  4. Şüphe üzerine durdurulan araçtan "Meryem Ana" tablosu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan "Meryem Ana" tablosu çıktı

17.03.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan "Meryem Ana" tablosu çıktı

Şişli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın koltuk kısmına zulalanmış, “Meryem Ana” figürlü ahşap tablo ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, Şişli Odessa Bulvarı’nda yapılan denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.Araçta arama yapan polis ekipleri arka koltuk içerisine zulalanmış olarak bir havluya sarılı vaziyette “Meryem Ana” figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirdi.

Şişli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın koltuk kısmına zulalanmış, “Meryem Ana” figürlü ahşap tablo ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, Şişli Odessa Bulvarı’nda yapılan denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan polis ekipleri arka koltuk içerisine zulalanmış olarak bir havluya sarılı vaziyette “Meryem Ana” figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirdi. Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, A.Ç hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.
El konulan tablonun incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

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