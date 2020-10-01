Şüphe üzerine durdurulan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 06 plaka sayılı kamyoneti şüphe üzerine durdurdukları belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan kamyonette narkotik madde arama köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Van polisinden Karabağ hassasiyeti

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki toprakları için başlattığı mücadeleye Van polisi tam destek verdi. Ele geçirilen eroin paketleriyle Karabağ yazan Van polisi, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin el ele çekilmiş fotoğrafını da paylaşarak, kardeş Azerbaycan’a desteğini gösterdi.

