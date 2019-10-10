Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin 'şüphe' üzerine durdurduğu otomobilde, 2 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranan Satılmış Kocagöbek (30) yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde 26 ABK 988 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurmak istedi. Ancak otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Otomobil yaşanan kovalamaca sonunda Baharyeli Sokak'ta durduruldu.
Otomobil sürücüsü Satılmış Kocagöbek gözaltına alındı. Kocagöbek'in yapılan GBT sorgusunda, 2 yıldır Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı ortaya çıktı.
Hakkında çoğunluğu hırsızlık suçundan 19 ayrı suç kaydı bulunan Satılmış Kocagöbek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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