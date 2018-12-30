HABER

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolunda devriye görevi sırasında, camları koyu renk filmle kapatılmış, içi görünmeyen otomobili durdurdu. Karakol bahçesine çekilen otomobilde yapılan detaylı aramada, torpidoda ve gizli bölmelerinde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Mehmet E. (21), Murat Y. (22) ve Tuğçe B. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulunduŞüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

PARTNERBambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...Bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...
Çaldığı araba ve kol saatleriyle yakalandıÇaldığı araba ve kol saatleriyle yakalandı
Yarım bırakılan inşaat korku saçıyorYarım bırakılan inşaat korku saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Yediği ekmekten çıkan vidayı yutunca kabusu yaşadı!

Ekmeği bir daha ısırınca fark etti, hayatı kabusa döndü!

İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

Büyükada'da denizde can pazarı! Yaşlı kadın motordan düşünce...

İstanbul Eyüpsultan'da temizlik işçisi dehşeti! Önce dövdüler sonra...

Temizlik işçisini o halde gören kabusu yaşadı! İstanbul'da...

İstanbul Ortaköy'de düğün konvoyu dehşeti

İstanbul'da düğün konvoyu dehşeti!

Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Cami tuvaletinde korkunç olay! O halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.