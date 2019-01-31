HABER

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden esrar çıktı

Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, 41 plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
FOTOĞRAFLI

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Karabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyorKarabük'te Afgan mülteciler çalışma izni istiyor
Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.