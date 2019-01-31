Şüphe üzerine durdurulan otomobilden esrar çıktı

Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde jandarma, bir otomobilde yarım kilogram esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip, 41 plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
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