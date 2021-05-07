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  4. Şüphe üzerine durduruldu, taktığı maskenin içinden 'esrar' çıktı

Şüphe üzerine durduruldu, taktığı maskenin içinden 'esrar' çıktı

07.05.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nın (38) taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'ya kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.

Kentte, polis ekipleri kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K.'nın davranışlarından şüphelendi.

MASKEDEKİ ŞİŞKİNLİK FARK EDİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin, yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti. İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için ise para cezası kesildi. (DHA)

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