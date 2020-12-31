Şüphe üzerine incelenen motosikletin plakası sahte çıktı

Gazipaşa ilçesinde polisin şüphe üzerine incelediği motosikletin plakası sahte çıktı. Motosiklet sahibine sahte plaka takmaktan adli işlem başlatıldı.

Gazipaşa Emniyeti Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bankalar Caddesi üzerinde yaptıkları denetim sırasında park halindeki bir motosikletten şüphelendi. 07 HFK 64 plakalı motosiklet üzerinde yapılan incelemede motosikletin plakasının sahte olduğu öğrenildi. Ayrıca motosikletin yakalaması olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından 07 HFK 64 plakalı olduğu görülen motosikletin sahibine sahte plaka taşımaktan 6 bin 549 TL cezai işlem uygulandı.

