Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Yapılan aramada bulunan tarihi eserler üzerine sürücü gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra salındı. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında el konulan testiler Niğde Müzesi'ne teslim edilecek.

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Niğde'de tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.