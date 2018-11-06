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Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri-Niğde kara yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durduran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçtan 2 bin yıllık 5 adet şarap testisi ele geçirdi.

Yapılan aramada bulunan tarihi eserler üzerine sürücü gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra salındı. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında el konulan testiler Niğde Müzesi'ne teslim edilecek.

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Niğde'de tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
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Ekipler, Kayseri-Niğde kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı ve 2 bin yıllık olduğu belirtilen 5 şarap testisi buldu.
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Gözaltına alınan sürücü R.B, ifadesinin ardından salıverildi. El konulan testilerin ise Niğde Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Niğde Testi tarihi eser

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