Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Yapılan aramada bulunan tarihi eserler üzerine sürücü gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra salındı. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında el konulan testiler Niğde Müzesi'ne teslim edilecek.
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