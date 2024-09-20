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Şüphelenip durdurdular, tam 116 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı... Yakalandığı yer ise Adliye otoparkı oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.09.2024 13:03
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Adana'da 116 ayrı suçtan sabıkalı Mustafa K. akıllara gelmeyecek bir yere saklandı. Şüpheli, adliye otoparkında şüphe üzerine durdurulunca gerçek ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şüphelenip durdurdular, tam 116 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı... Yakalandığı yer ise Adliye otoparkı oldu

Adana'nın Yüreğir İlçesine bağlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi’nin otoparkında bir şey dikkatlerini çekmesi üzerine durdular. Hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.’yi durduran polis adeta şaşkına döndü.

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116 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K.’nin çeşitli illerde 108 ayrı "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", 6 "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", 2 "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi.

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Gözaltına alınan Mustafa K., Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
(DHA)

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Şüpheli Adliye gbt
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