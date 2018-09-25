Şüphelenip gizli kamera kurdu, gerçek kendisini de şaşırttı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çiğ köftecilik yapan Ahmet Erol (30), son 1 yıldır, iş yeri kapalı olduğu sıralarda, 18 kez elektriklerinin kesilip, buzdolaplarında duran ürünlerinin bozulması üzerine durumdan şüphelendi. Erol, işyerinin yakınına gizli kamera yerleştirdi. Erol, görüntüleri izlediğinde üst komşusu M.Ç.'nin elektrik paneli kapağını açıp, orada bir şeyler yaptığını gördü. Erol, polise gidip komşusu hakkında 'mala zarar verme' suçundan şikayetçi oldu.

Olay, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. Eşiyle birlikte 5 yıldır çiğ köfteci dükkanını işleten Ahmet Erol, yaklaşık 1 yıl önce öğle saatlerinde iş yerine açmak için geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu fark etti. Bu durumun sürekli tekrarlaması üzerine Erol, elektrikçi çağırarak iş yerindeki elektrik tesisatını kontrol ettirdi. Herhangi bir elektrik arızasına rastlanmadı. Ancak kesintilerin devam edip, buzdolabında bulunan ürünleri bozuldu. Erol, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine elektrik sayacının bulunduğu binanın apartman girişindeki bölüme yaklaşık 10 gün önce gizli kamera kurdu. Erol, görüntüleri izlediğinde üst komşusu M.Ç.'nin elektrik paneli kapağını açıp, orada bir şeyler yaptığını gördü. Erol, polise gidip komşusu hakkında 'mala zarar verme' suçundan şikayetçi oldu.

25 BİN LİRA ZARAR ETTİM

Üst komşusu M.Ç. ile daha önce iş yerindeki tente nedeniyle tartıştığını belirten Ahmet Erol, iş yerini öğle saatlerinde açtığını ve akşam geç kapattığını belirtti. Bir gün işe geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu fark ettiğini ifade eden Erol, kesinti nedeniyle dondurmanın eriyip, buzdolabındaki diğer ürünlerinin bozulduğunu söyledi. İlk önce dolap için tamirci çağırdığını belirten Erol, şunları söyledi:

''Dolap tamircisini çağırdım. Onlar gelip baktı ve bir arızanın olmadığını söyledi. Sonra elektrikler sürekli kesilmeye başladı. Bu durumu bir yılda yaklaşık 18 kez yaşadım. Dondurmalarım eridi, diğer ürünlerim bozuldu ve yaklaşık 25 bin lira zarar ettim. Bunun üzerine elektrikçi çağırıp elektrik tesisatını kontrol ettirdim. Sorunun tesisatta değil, sayacın orda şalterden kapatılmasından kaynaklandığını söylediler. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sayacın bulunduğu apartman giriş bölümüne gizli kamera yerleştirdim. Kamera görüntülerini izlediğimde tente nedeniyle tartıştığım üst komşumun sayacın kapağını açıp bir şeyler yaptığını gördüm. Bana husumet besleyip, zarar verme düşüncesiyle elektrik şalterini indirdiği şüphesiyle polise gidip şikayetçi oldum.''