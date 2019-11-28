HABER

Şüpheli aracı kovalayan polis motosikleti kaza yaptı: 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:26 | Son Güncelleme

Edirne’de şüphe üzerine takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün ani manevrası sonucu kaza yapan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, merkez Umurbey Mahallesi’nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

Edirne’de şüphe üzerine takibe aldıkları otomobilin sürücüsünün ani manevrası sonucu kaza yapan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, merkez Umurbey Mahallesi’nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Otomobil sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada otomobil sürücüsünün ani manevra yapması sonucu motosikletli yunus ekibi kayarak motosikletten düştü. Kazada motosikletteki 2 polis memuru hafif yaralandı. Kaza yapan ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin otomobiliyle kaçan sürücüyü ve yanında bulunan kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçtiTrafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.