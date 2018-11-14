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Şüpheli aracı takip eden polisler kaza yaptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:52 | Son Güncelleme

Sancaktepe’deki kazada, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, üşümemesi için kıyafetlerini onun üzerine örttü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe’de şüpheli aracı takip eden polis ekip otosunun minibüsle çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine şüpheli bir otomobili takibe aldı. Takip sırasında polislerin bulunduğu araçla Yaşar Ç'nin kullandığı 34 JZ 5429 plakalı minibüs, Meclis Mahallesi'nde Şener ve Ali Özdemir sokaklarının kesişiminde çarpıştı.

Kazada ismi belirtilmeyen bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralıyla yakından ilgilenen vatandaşlar, üşümemesi için kıyafetlerini onun üzerine örttü.

Yaralı polis memuru, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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