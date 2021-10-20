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Şüpheli araçta arama yapan ekipler gözlerine inanamadı!

20.10.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şüpheli otomobilde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75 parça ziynet eşya ele geçirildi. Altısı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli araçta arama yapan ekipler gözlerine inanamadı!

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.'nin (40) sürücüsü olduğu otomobili durdurdu.

75 PARÇA ZİYNET EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde bulunan S.Ç. (30), S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26) ve N.A. (14) isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara'dan çalındığı belirlenirken N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 'İkametten hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 6'sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İHA

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