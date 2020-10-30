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Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdudulan araçta silah ve uyuşturu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı.

Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdudulan araçta silah ve uyuşturu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta şoför koltuğunun alt kısmında 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet 7.65 mm fişek, şoför kapı cebinde 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve şarjörlere takılı vaziyette 13 adet 9.19 mm fişek, aracın vites kolunan yanında 6 adet 7.65 mm mermi ve toplam 67 adet fişek ele geçirildi.
Ayrıca araç yolcu koltuğunda oturan M.Y.’nin oturduğu koltuğun üzerinde 1 gram metamfetamin maddesi, şoför koltuğunda oturan D.Ç.’ye ait sigara paketi içerisinde 0.50 gram metamfetamin maddesi ve narkoitk arama köpeği ile yapılan aramada şoför kapı cebi dış kısmına gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde toplam 34.62 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden olayla ilgili yakalanan D.Ç. “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından, M.Y. “Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

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