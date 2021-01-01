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Şüpheli araçta uyuşturucuların bulunma anı kamerada

01.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucuların bulunma anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucuların bulunma anı kameraya yansıdı. Polisin aradığı uyuşturucular koltuğun altında çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çerkezköy’de durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı.

Arka koltukların altında çıktı
Aramalarda aracın arka koltuklarının altında gizlenmiş vaziyette fişeklenmemiş halde net 51 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, 100 adet ecstacy hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 415 TL para ele geçirildi.

Operasyon anı kamerada
Konu ile ilgili olarak T.Y. ve İ.S. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Operasyon anı ve uyuşturucuların bulunması saniye saniye kaydedildi.

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