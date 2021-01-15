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Şüpheli araçtan 1 kilo bonzai çıktı: 3 gözaltı

15.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Şüpheli araçtan 1 kilo bonzai çıktı: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili aracın içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa İlçesi Toki Uygulama Noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan C.Ç., M.P. ve Y.B. isimli şahısların olduğuaraç içinde yapılan aramalarda, 1 adet bez torba içinde 10 adet ağzı bağlı şeffaf poşetler içinde yaklaşık 1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili C.Ç. M.P. ve Y.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti şuçundan soruşturma başlatıldı.

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