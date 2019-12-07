Şüpheli araçtan 12 kilo esrar çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 12 kilo 870 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yol kontrol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 12 kilo 870 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirdi. Esrar ve tüfeğe el konulurken, araçta bulanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

