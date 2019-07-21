Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

ADANA,(DHA)-ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 ACK 724 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Araçta variller içinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aracın şoförü İ.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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