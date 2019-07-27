Şüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde kurusıkı tabanca, çakı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheliden 'uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmak' suçlarından aranan Ş.Ç. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, içinde 3 kişi bulunan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde kurusıkı tabanca, çakı, uyuşturucu madde metamfetamin ve esrar ile esrar içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. GBT sorgulamaları yapılan 3 şüpheliden Ş.Ç.'nin 'uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmak' suçlarından arandığı belirlendi. Ş.Ç. ile beraberindeki arkadaşları M.O.B. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ç. tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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