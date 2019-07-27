HABER

Şüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde kurusıkı tabanca, çakı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde kurusıkı tabanca, çakı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheliden 'uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmak' suçlarından aranan Ş.Ç. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, içinde 3 kişi bulunan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde kurusıkı tabanca, çakı, uyuşturucu madde metamfetamin ve esrar ile esrar içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. GBT sorgulamaları yapılan 3 şüpheliden Ş.Ç.'nin 'uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmak' suçlarından arandığı belirlendi. Ş.Ç. ile beraberindeki arkadaşları M.O.B. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ç. tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Şüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktıŞüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktıŞüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktıŞüpheli araçtan aranan uyuşturucu şüphelisi çıktı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Ekip aracına saldırıda yaralanan polis şehit oldu (2)Ekip aracına saldırıda yaralanan polis şehit oldu (2)
Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp ettiRize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.