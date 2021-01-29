HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli araçtan bonzai ve Afyon sakızı çıktı

Şüpheli araçtan bonzai ve Afyon sakızı çıktı

29.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçtan kannabinoid (bonzai) ve Afyon sakızı ele geçirildi.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal edip ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları hız kesmiyor.Narkotik ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçtan kannabinoid (bonzai) ve Afyon sakızı ele geçirildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal edip ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları hız kesmiyor.
Narkotik ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerinde yapılan
aramada; 82,94 gram sentetik bonzai ve 2,26 gram Afyon sakızı elde edildi.
Araçta bulunan V.G. (39) ve E.H. (53), ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısıBilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bahçelievler'deki Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı! Peşinden depar attı ama yetişemedi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı!

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

Berkin Elvan davasında mütalaa açıklandı

Çevredeki vatandaşların dövdüğü bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Genç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.