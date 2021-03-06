HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti: Yurtdışından getirdikleri 13 köpek yavrusu koruma altına alındı

Şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti: Yurtdışından getirdikleri 13 köpek yavrusu koruma altına alındı

06.03.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçtan ülkeye yasadışı yollardan getirildiği değerlendirilen yavru köpekler ele geçirildi.Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Malkara uygulama noktasında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçtan ülkeye yasadışı yollardan getirildiği değerlendirilen yavru köpekler ele geçirildi.
Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Malkara uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan 1 araçta şüphe üzerine geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar neticesinde ülkeye yurtdışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen 7 siyah poodle, 1 french bulldog ve 5 sosis (dashound) cinsi olmak üzere toplamda 13 adet köpek yavrusunun kafesler içerisinde olduğu belirlendi. Yavru köpekler koruma altına alınırken, araçta bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Atatürk'ün kadınlar günü mesajlarıAtatürk'ün kadınlar günü mesajları
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

İstanbul için kritik deprem uyarısı: Şu anda bile kayıyor

İstanbul için kritik deprem uyarısı: Şu anda bile kayıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul renk haritasında kırmızıya mı döndü? Bakan Koca haftalık risk haritasını yayınladı

İstanbullular için kötü haber

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

Vali'den uyarı: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası | AÖL not hesaplama

AÖL not hesaplama

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürklü Kadınlar Günü mesajları

Atatürk'ün kadınlar günü mesajları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.