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Şüpheli araçtan kuru sıkı silah ve bıçak çıktı

28.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Şüpheli araçtan kuru sıkı silah ve bıçak çıktı

Eskişehir’de yaya polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurdukları araçtan kuru sıkı silah, 3 adet fişek ve bıçak çıktı.Edinilen bilgilere göre olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de yaya polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurdukları araçtan kuru sıkı silah, 3 adet fişek ve bıçak çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya polis devriye ekipleri durumundan şüphelendikleri 26 ACR 749 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisindeki şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler arama yapmak istedi. Arama esnasında panik yapan sürücü koltuğundaki A.O.S. araçtan indirildi. Ekipler, sürücü koltuğunun altındaki paspasın üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet dolu fişek ve delici kısmı 9 santimetre uzunluğunda bir bıçak buldu. Şahısların sorgusunda herhangi bir olumsuzluklarının olmadığı anlaşılırken, araç içerisinde bulunan malzemeler Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde muhafaza altına alındı.

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