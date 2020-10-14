Şüpheli araçtan renkli balon içinde uyuşturucu çıktı

Antalya’da jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu araçta şüphe üzerine yapılan aramada 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Arama Noktasında durdurulan 34 SD 3587 plakalı araçta şoför olarak bulunan T.Y. ve yan koltukta bulunan H.B. isimli şahısların kimlik sorgusunda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. JABS sistemi üzerinden araç sürücüsü T.Y’nin detaylı mahkeme kapak dosyası incelemesinde şahsın 6 suçtan sanık olarak yargılandığı ve mahkeme dosyası incelemesinde ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem gördüğü anlaşıldı. Şahısların yapılan mülakatta esrar maddesi kullandıklarını bildirmeleri üzerine, şahısların üst ve araçlarında detaylı arama yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik köpeği ile birlikte 34 SD 3587 plakalı araçta yapılan aramada aracın arka koltuğunda beyaz poşet içerisinde bisküvi, cips yiyeceklerin arasında renkli balon içerisinde yaklaşık 30 gram kubar esrar ve 50 gram sıkıştırılmış toz esrar olmak üzere toplam 80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca şahısların ifadesi alınmasına müteakip, kan ve kıl örnekleri alınarak serbest bırakıldı.

