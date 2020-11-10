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Şüpheli araçtan silah ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, silah ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheli araçtan silah ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, silah ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sürücüsü ve yanındaki bir şüpheli olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik operasyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Narkotik polis ekiplerince Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç sürücüsü H.A. ve E.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm silah, 1 adet şarjör, 22 adet fişek ve bin 63 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili H.A. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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