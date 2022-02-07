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Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

07.02.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki otobüs durağında unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkek kıyafetleri çıktı.

Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Karabük-Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiindeki otobüs durağında şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü karşısında olan durağa gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir aldı. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.

ERKEK KIYAFETLERİ ÇIKTI

Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkek kıyafetleri çıktı. Yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Zonguldak
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