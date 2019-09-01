Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Şanlıurfa’da otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan çocuk bezi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bir otobüs durağında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlamanın etkisiyle otobüs durağının camları kırıldı. Çantadan çocuk bezi çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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