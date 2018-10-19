Şüpheli çanta ihbarına giden polisler, arızalanan otomobili itti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Müdahale için olay yerine ulaşıp, tedbir alan polisler, bu sırada arızalanan otomobili itti. Fünyeyle patlatılan çanta ise boş çıktı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki Ray Lojmanları'nın bahçe duvarında kadın çantası görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu sırada cadde üzerinde otomobil arızalanınca sürücüsü ilerleyemedi. Bunun üzerine polis ekipleri, harekete geçerek, otomobili arkadan itip, olay yerinden uzaklaştırdı. Tedbirlerin ardından bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, çantaya müdahale etti. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.
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