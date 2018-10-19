HABER

Şüpheli çanta ihbarına giden polisler, arızalanan otomobili itti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta, çevredekiler arasında paniğe neden oldu.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Müdahale için olay yerine ulaşıp, tedbir alan polisler, bu sırada arızalanan otomobili itti. Fünyeyle patlatılan çanta ise boş çıktı. Olay, saat 11.30 sıralarında, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki Ray Lojmanları'nın bahçe duvarında kadın çantası görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu sırada cadde üzerinde otomobil arızalanınca sürücüsü ilerleyemedi. Bunun üzerine polis ekipleri, harekete geçerek, otomobili arkadan itip, olay yerinden uzaklaştırdı. Tedbirlerin ardından bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, çantaya müdahale etti. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
Özgü'nün ölümüne neden olan alkollü sürücüye 22,5 yıl hapis istemiÖzgü'nün ölümüne neden olan alkollü sürücüye 22,5 yıl hapis istemi
Ağabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dediAğabeyini öldürdü, 'Uyuşturucu için para istedi' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.