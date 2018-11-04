HABER

Şüpheli çanta imhasını çekirdek çitleyerek izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ta otobüs durağına bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otobüs durağına bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, 16.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, Sait Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan otobüs durağına bırakılan kadın çantasını görenler, şüphe üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, caddenin iki yönünde güvenlik önlemi alarak, yaya ve araç trafiğine kapadı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları da bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Çağırılan özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı sırada cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çıkan bir vatandaşın kucağında bebekle müdahaleyi izlediği görüldü. Ayrıca bazı vatandaşlar çantanın fünye ile patlatılma anını çekirdek yiyerek seyretti. Bazı vatandaşlar ise patlama anını cep telefonu kamerası ile kaydetmeye çalıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandıTartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Manisa'da orman yangınıManisa'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.