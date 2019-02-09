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Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Elazığ’ın en işlek caddesinde bulunan bir pasajın içerisine bırakılan kablo görünen çanta, paniğe neden oldu.

Elazığ’ın en işlek caddesinde bulunan bir pasajın içerisine bırakılan kablo görünen çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından bakılan çantadan atıl durumda hoparlör parçaları çıkarken, vatandaşlarda şerit arkasından uzun süre olayı izledi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi’nde bulunan Büyük Çarşı Pasajı’nda kablo görünen şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, toplanan vatandaşları da uzaklaştırmaya çalıştı. Şerit dışında çok sayıda vatandaş şüpheli pakete aldırmayarak beklemesi ise dikkat çekti.
Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Ekip çantayı özel bir cihazla kontrol ettikten sonra aldı. Çantadan, arızalı olduğu için atıldığı tahmin edilen hoparlör parçaları çıktı.

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı

Şüpheli çantadan, hoparlör parçaları çıktı
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