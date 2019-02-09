HABER

Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da bir pasajda bırakılan ve içinde kablo olduğu görünen çanta, paniğe neden oldu.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ’da bir pasajda bırakılan ve içinde kablo olduğu görünen çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptıkları kontrolde, çantada hoparlör parçaları bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı. Kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde bulunan Büyük Çarşı Pasajı'nda kablo görünen şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddeyi güvenlik amacıyla çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapatarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, olay yerindeki bomba imha ekipleri, özel bir cihazla çantada yaptıkları kontrolde arızalı olduğu için atıldığı tahmin edilen hoparlör parçalarını tespit etti.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Sevgilisiyle kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu dökmüşlerSevgilisiyle kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu dökmüşler
Çöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındıÇöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.