HABER

Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.
Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

FOTOĞRAFLI

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Seyir halinde alev alan otomobil yandıSeyir halinde alev alan otomobil yandı
Saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattıSaldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu

Adana'da sele kapılan 2 kişi kayboldu

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de öğrenciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.