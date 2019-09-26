HABER

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine 'şüpheli' olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden, bebek elbiseleri çıktı.

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine 'şüpheli' olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden, bebek elbiseleri çıktı.
Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki belediye tarafından yaptırılan bebek emzirme kabini yanındaki valizi görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri valiz çevresi güvenlik şeridi çekerken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye ile valizi kontrolü olarak patlattı. Valizden çocuk eşyaları çıktı.
İkinci şüpheli çanta ihbarı ise Meydan Mahallesi Okur sokaktan geldi. Su kanalının demirlerine asılı şüpheli çanta, yine bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan da bebek bezi, mama ve elbiseler çıktı.

FOTOĞRAFLI

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktıŞüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktıŞüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktıŞüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül olduÇırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklamaAlanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.